МВД заявило о недопущении беспорядков перед выборами благодаря действиям силовиков

Росгвардия и МВД России благодаря грамотным действиям не допустили массовых беспорядков с тяжкими последствиями в предвыборный период, заявил представитель Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрий Денисенко.

«Органы внутренних дел в предвыборный период и во время проведения выборов 8 сентября действовали строго в рамках своих полномочий и законодательства РФ. При объективно провокационных действиях организаторов и участников несогласованных акций в центральной части Москвы в результате четких и тактических грамотных действий сотрудников полиции и Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками других правоохранительных органов не было допущено массовых беспорядков, повлекших тяжкие последствия для граждан и инфраструктуры нашего города», – передает его слова ТАСС.

Ранее в Совфеде заявили, что имеются материалы о подготовке массовых беспорядков в Москве в период выборов.

Напомним, несогласованные акции оппозиции в преддверии выборов в Мосгордуму сопровождались беспорядками. По уголовному делу о беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на митинге 27 июля в Москве были арестованы 13 человек.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, за что возбуждают дела против участников акций.