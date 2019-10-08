Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

Нобелевская премия по физике за 2019 год присуждена Джеймсу Пиблзу, Дидье Келозу и Мишелю Майору за работы в области астрономии и астрофизики, сообщает Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.

В частности, премия присуждена Джеймсу Пиблзу за «теоретические открытия в физической космологии», а Мишелю Майору, Дидье Кело – «за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнецеподобной звезды», передает ТАСС.

Сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет 9 млн шведских крон (более 900 тыс. долларов США), передает РИА «Новости».

Церемония объявления имен лауреатов Нобелевской премии по физике за 2019 год проходит во вторник, 8 октября, в Стокгольме в Нобелевском комитете Королевской шведской академии наук.

Согласно правилам Нобелевского фонда, официально с именами всех кандидатов, представленных к награде в этом году, можно будет ознакомиться только через 50 лет.

Процедура выбора будущих обладателей Нобелевских премий зачастую ведется по одному и тому же принципу: ежегодно в сентябре более 1 тыс. профессоров в разных странах, академическим учреждениям, а также бывшим Нобелевским лауреатам рассылаются письма с приглашением принять участие в номинации кандидатов. Затем, с февраля по октябрь, идет работа над присланными номинациями, составлением списка кандидатов и голосованием по выборам лауреатов.

Церемония награждения по традиции проходит 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896). Четыре из пяти завещанных им премий обычно вручаются в Стокгольме.

Премия мира, согласно воле ее основателя, вручается в Осло 10 декабря.

Напомним, в 2018 году обладателями Нобелевской премии по физике стали Артур Эшкин (США), Жерар Муру (Франция) и Донна Стриклэнд (Канада) за «революционные открытия в области лазерной физики».

Лауреат Нобелевской премии по физике 2010 года Константин Новоселов указывал, что российская наука способна конкурировать с мировой.

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