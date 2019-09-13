Нобелевский лауреат сравнил российские и зарубежные научные лаборатории

Лауреат Нобелевской премии по физике 2010 года Константин Новоселов заявил, что российская наука способна конкурировать с мировой.

«На данный момент качество лабораторий в России очень высокое. Оно часто превосходит качество зарубежных лабораторий. Поэтому в этом плане российская наука абсолютно конкурентна с мировой», – сказал Новоселов, передает ТАСС.

Новоселов вместе со своим учителем Андреем Геймом в 2010 году был награжден Нобелевской премией по физике «За новаторские эксперименты, касающиеся двумерного материала графена».

Ранее в сентябре президент РАН Александр Сергеев заявил, что Россия в 10 раз отстает от ведущих научно-технических стран по объемам средств, направляемых на обеспечение исследований необходимой инфраструктурой.