Президент РАН заявил о проблемах с оснащенностью науки в России

Россия в 10 раз отстает от ведущих научно-технических стран по объемам средств, направляемых на обеспечение исследований необходимой инфраструктурой, сложившаяся ситуация не позволяет выполнить целевые показатели национального проекта «Наука», заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Сергеев заявил в ходе правительственного часа в Госдуме, что Россия в десять раз отстает от ведущих научно-ориентированных стран по оснащенности рабочего места, передает РИА «Новости».

В связи с этим сложно планировать достижение показателей нацпроекта «Наука».

Напомним, согласно целевым показателям данного нацпроекта Россия в 2024 году должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.

Также правительству России к этому сроку предстоит обеспечить создание передовой инфраструктуры научных исследований и разработок, а также обновление не менее половины приборной базы ведущих научных организаций России.

Ранее лектор МГУ историк Аскольд Иванчик заявил, что в университете совместителям решили платить «нулевую зарплату».