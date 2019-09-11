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              В МГУ отреагировали на заявление лектора о «нулевой зарплате»

                 11 сентября 2019, 10:41
              Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
              Текст: Наталья Ануфриева

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              Заявление историка Аскольда Иванчика о «нулевой зарплате» на историческом факультете МГУ им. Ломоносова не соответствует реальному положению дел, заявил через представителя и.о. декана факультета Лев Белоусов.

              Белоусов пояснил, что «работающие на историческом факультете МГУ им. Ломоносова совместители получают заработную плату в соответствии с окладом, предусмотренным занимаемой ими штатной ставкой», передает газета «Ведомости».

              Он добавил, что Иванчик не встречался в начале учебного года с руководством факультета и ему не предлагали читать лекции на факультете.

              Ранее известный ученый, член-корреспондент РАН Аскольд Иванчик заявил в посте на Facebook, что ему предложили преподавать в университете бесплатно. По его словам, просьбу объяснили тем, что «средств на совместителей у факультета истории нет».

              Ученый согласился, так как оплата и ранее была «чисто символической», но считает происшедшее «проявлением полного неуважения к сотрудникам».

              Иванчик рассказал газете «Коммерсант», что преподает на историческом факультете МГУ им. Ломоносова с 2006 года.

              «Моя основная работа – в Институте всеобщей истории РАН. Но подавляющее большинство сотрудников академических институтов параллельно работают в вузах как совместители. Я веду в МГУ курс греческой эпиграфики, а в разные годы брал дополнительно часть курса по Северному Причерноморью», – сообщил он.

              По его словам, работа штатных преподавателей и совместителей ничем не отличается: «Я так же читаю лекции, веду семинары, принимаю экзамены. Это полноценное преподавание, отличие только в системе оплаты».

              По законодательству совместитель может быть оформлен максимум на половину ставки штатного преподавателя, однако «в реальности люди получают даже меньше – например, треть или четверть ставки».

              Обычно зарплата преподавателей вузов складывается из нескольких частей – небольшого оклада (ставки) и различных надбавок, которые в совокупности приносят больший доход, чем оклад.

              «Совместители чаще всего получают долю именно от оклада. Деньги обычно не очень большие, скорее чисто символические», – сказал ученый.

              В новом учебном году совместителей на истфаке МГУ решили оставить вовсе без оплаты, утверждает он.

              «Несколько дней назад на кафедре мне сообщили, что средств на совместителей у факультета больше нет. При этом мне любезно предложено читать все то же, что раньше, но на безвозмездной основе. Оформлено это будет по-прежнему как официальные занятия в рамках учебной программы», – рассказал Иванчик.

               Ученый согласился преподавать бесплатно.

              «Для меня это преподавание важно, так как я считаю правильным участвовать в подготовке будущих коллег. Иначе моя дисциплина исчезнет. Мне самому важно общаться со студентами, потому что это будущие аспиранты, из которых я имею возможность отбирать тех, с кем стану работать в дальнейшем», – добавил ученый.

              Вместе с тем Иванчик признает, что ситуация выглядит «несколько абсурдно»: «Это проявление полного неуважения к сотрудникам, это безобразие, так не должно быть».

              Он добавил, что не обсуждал эту ситуацию с руководством факультета или вуза: «И это обычная практика, когда сотрудникам все сообщают на кафедре. От деканата я и ранее никаких посланий не получал».

              Сопредседатель «Университетской солидарности» Андроник Арутюнов, комментируя ситуацию, заявил, что «совместители – наиболее незащищенные сотрудники в российских вузах», так как «с ними часто заключают краткосрочные контракты – даже не на год, а на восемь – десять месяцев».

              В связи с этим «у них нет оплачиваемого отпуска, других соцгарантий».

              «Мы знаем случаи, когда им приходилось принимать экзамены уже после того, как контракт официально закончился. Проблемы в МГУ типичны для многих российских вузов», – добавил эксперт.

              Представитель «Университетской солидарности» в МГУ Михаил Лобанов опросил несколько преподавателей-совместителей с других факультетов: «У них до сих пор нет никакой информации, они не знают, заключен ли с ними контракт и на каких условиях. Хотя уже начался учебный год и они ведут занятия».

              Представитель профсоюза добавил, что «вообще в МГУ любят оформлять совместителей с октября или даже ноября, чтобы не платить за сентябрь».

              «А ведь совместители, особенно из академических институтов, – это уникальные специалисты», – добавил Лобанов.

              «Трудовым законодательством предусмотрена четкая процедура сокращения, о котором работники уведомляются заранее. Также установлены гарантии прав работников, обеспечивающие оплату труда не ниже МРОТ», – сказал партнер и руководитель практики «Особых поручений» коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай.

              Таким образом, «все решения, в том числе о продлении срочного трудового договора, изменении или прекращении трудовых отношений, работодатель обязан довести до работника непосредственно, а не передавать через коллег по кафедре».

              Тем временем замдекана и ученый секретарь исторического факультета МГУ Оксана Солопова заявила «Ридусу», что не в курсе новых способов оплаты труда лекторов-«совместителей».

              При этом коллеги Иванчика с других факультетов главного вуза страны пишут в комментариях к его посту на Facebook, что их руководство проводит похожую политику. Однако за совместительство внутри университета преподавателям все же платят.

              В то же время многие комментаторы негативно восприняли запись Иванчука, обвинив его в штрейкбрехерстве и предательстве интересов преподавателей за то, что он согласился продолжать работу в университете за «нулевую зарплату».


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