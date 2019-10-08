Джим Керри опубликовал карикатуру на Трампа и Зеленского

Американский актер Джим Керри опубликовал в соцсетях карикатуру на президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа.

На рисунке, опубликованном актером в Twitter, президент США, обращаясь к Зеленскому, процитировал главного героя фильма «Крестный отец», намекая на то, что украинскому президенту однажды может понадобиться услуга, передает РИА «Новости».

The Fraudfather made Zelensky “an offer he couldn’t refuse”. pic.twitter.com/qnFFNB5M32 — Jim Carrey (@JimCarrey) October 6, 2019

«Однажды, этот день может никогда и не наступить, я попрошу тебя сделать мне одолжение. Но до тех пор прими этот дар в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери», – говорится в посте Керри.

Сам комик к картинке добавил подпись: «Отец-мошенник сделал Зеленскому «предложение, от которого невозможно отказаться».

Напомним, демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа, которого обвинили в шантаже Украины. Чтобы опровергнуть претензии, Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, в какой сложной ситуации оказался Зеленский из-за попыток американских демократов убрать Трампа с поста президента.

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