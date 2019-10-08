Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о Крыме в составе Российской империи

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР находился в составе РСФСР, «а до этого была Российская империя».

Во время дискуссии Сайдик сначала отказался комментировать прошедший в Крыму референдум 2014 года о воссоединении с Россией, сославшись на другую «сферу ответственности», передает РИА «Новости».

«Прошу вас понять, что я относительно темы Крыма не выражаю позицию, поскольку я являюсь специальным представителем и сфера моей ответственности – Донбасс», – приводит слова спецпредставителя ОБСЕ «Укринформ».

Однако спустя какое-то время Сайдик еще раз взял слово, призвав присутствующих помнить, что во времена Советского Союза полуостров около 30 лет находился в составе РСФСР, затем 37 лет – в составе Украинской ССР, «а до этого была Российская империя».

После этого присутствовавший в зале посол Украины в Австрии Александр Щерба «выразил недоумение» по поводу позиции спецпредставителя ОБСЕ.

Напомним, в минувший четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» напомнил о принадлежности Центральной Азии к Российской империи.

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