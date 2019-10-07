Стало известно имя насильника 15-летней Деми Мур

Знакомый Деми Мур Джордж Джерманайдс раскрыл имя человека, изнасиловавшего будущую американскую актрису в возрасте 15 лет.

По словам Джерманайдса, насильника Деми Мур зовут Бейзил Думас, он был владельцем популярного ночного клуба в Лос-Анджелесе, передает РИА «Новости».

«Его настоящее имя – Бэйзил, а его прозвище – Вэл. Он в некотором смысле моим молчаливым партнером с 1974 года. У него было много денег», – рассказал Джерманайдс таблоиду The Sun.

По словам Джерманайдса, через семь лет он полностью выкупил «Мирабель» и прекратил рабочие контакты с Думасом.

Ранее Деми Мур сама рассказала о пережитом в юности надругательстве. По словам актрисы, ее насильником был 48-летний мужчина, который познакомился с матерью Деми Мур в ресторане «Мирабель», совладельцами которого были Думас и Джерманайдс. Через некоторое время злоумышленник начал караулить девочку у школы, а затем ворвался в ее квартиру – оказалось, что у него был ключ.

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