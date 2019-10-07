Боец MMA умер после соревнований в Грозном

Боец смешанных единоборств (MMA) из Узбекистана Бекзод Нурматов скончался через несколько дней после поражения в поединке на турнире ACA 100, который проходил в Грозном.

4 октября в рамках турнира ACA 100 Нурматов провел бой с россиянином Бесланом Исаевым и проиграл его решением судей.

После этого 27-летний боец перенес инсульт и был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось, передает РИА «Новости» со ссылкой на sports.uz.

За карьеру в MMA Бекзод Нурматов одержал 11 побед и потерпел два поражения.

Летом 2019 года российский боксер Максим Дадашев после боя в США был госпитализирован, перенес операцию и был введен в кому. В итоге от полученных в ходе боя травм он скончался.

После этого его вдова боксера решила подать иск в суд на рефери.