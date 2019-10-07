Власти Москвы потребовали от дома моды Вячеслава Зайцева 58 млн рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от департамента городского имущества города к компании «Московский дом моды Вячеслава Зайцева» на сумму более 58 млн рублей, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Сумма исковых требований составляет 58 млн 452 тыс. 892 рубля 75 копеек, передает ТАСС.

Источник в мэрии заявил, что иск подан из-за долга по арендной плате.

Представитель Зайцева отказался от комментариев, заявив, что не в курсе ситуации.

Дом Моды расположен на проспекте Мира, 21. Зайцев его художественный руководитель с 1982 года, директор с 1988 года. Он создает коллекции моделей Pret-a-Porter и Haute Couture.