Экс-мэру Горно-Алтайска вынесли приговор за мошенничество на 107 млн рублей

Суд приговорил бывшего главу Горно-Алтайска Виктора Облогина к 4 годам лишения свободы условно за мошенничество на 107 млн рублей.

«Суд, прошедший сегодня, назначил Облогину 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года», – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Горно-Алтайского городского суда.

Также суд запретил Облогину занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные должности в государственных организациях и организациях местного самоуправления

Бывший градоначальник признан виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления (ч. 2. ст. 286 УК РФ), превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3. ст. 286 УК РФ).

Следствие установило, что Облогин, пользуясь своим положением, присвоил автомобиль стоимостью более 1,5 млн рублей, принадлежащий муниципальному образованию. Он незаконно изъял средства из федерального и регионального бюджетов на общую сумму более 17 млн рублей. Кроме того, экс-мэр предоставил обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Центральная» муниципальные гарантии, в результате чего был нанесен ущерб городу более чем на 107 млн рублей.

Облогин был задержан в июне 2016 года по обвинению в превышении должностных полномочий и мошенничестве на десятки млн рублей.