Украинский политик заявил о «стратегической цели» России в отношении Украины

Украинский вице-премьер по интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба заявил, что Россия якобы планирует «разворот» Украины.

«Стратегическая цель России – разворот Украины, наша стратегическая цель – продолжение курса. Это как ваши конкуренты, их цель задавить вас на рынке, но это не означает, что вы будете сидеть, сложа лапки, и говорить, окей, задавила, так задавили. Каждый ведет свою игру, и здесь силы асимметричны», – сказал Кулеба, передает «Укринформ».

Вице-премьер подчеркнул, что Россия продолжит «мешать развитию Украины».

Он добавил, что договоренности по Донбассу не стоит считать «установлением мира» с Россией.

Напомним, в начале октября все стороны согласовали график разведения сил в Петровском и Золотом. Между тем радикалы на Украине попытались представить реализацию «формулы Штайнмайера» как «капитуляцию», всю неделю на площади Независимости в Киеве проходили акции протеста.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает «формула Штайнмайера».