Курцу поручили сформировать правительство Австрии

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен наделил лидера консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьяна Курца мандатом на формирование нового правительства республики по итогам досрочных выборов в Национальный совет.

Церемония прошла в понедельник в администрации главы государства во дворце Хофбург в Вене

«Я понял, что Австрийская народная партия может создать правительство, которое будет опираться на большинство в парламенте. Поэтому я поручаю вам, председатель партии Курц, как лидеру победившей партии подготовить предложения по формированию нового федерального правительства», – передает ТАСС слова Ван дер Беллена по итогам переговоров с Курцем.

Курц получил право начать переговоры по вопросу образования нового кабинета министров, так как его партия победила на выборах и получила большую часть депутатских мандатов. Работа по формированию кабинета может продлиться до 25 декабря. Курцу предстоят длительные и сложные переговоры с представителями четырех партий, прошедших в парламент.

В Австрии 29 сентября прошло голосование на досрочных выборах в Национальный совет.

Напомним, 4 октября сообщалось, что Консервативная Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем победила на досрочных парламентских выборах, набрав 37,5% голосов.