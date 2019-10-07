Стал известен мотив жестокого убийства студентки в Домодедово

Задержанный по подозрению в убийстве 17-летней студентки МГТУ им. Баумана Алисы Ш. сообщил, что совершил преступление в ходе ссоры, рассказали в областном СК.

По информации РЕН ТВ, задержанным оказался 34-летний Павел З., бывший муж старшей сестры девушки.

В региональном СК сообщили, что подозреваемый на допросе сознался в содеянном и раскрыл обстоятельства убийства.

«Он рассказал, что совершил убийство девушки из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений в ходе ссоры», – рассказала официальный представитель ведомства Ольга Врадий.

Напомним, в субботу тело девушки со следами удушения и колото-резаными ранениями было обнаружено в одном из частных домов в Домодедово.