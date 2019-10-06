Финалист «Лидеров России» назвал ключевой идею наставничества

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Российский газ учит Европу благоразумию

Вызывающий столь большое раздражение среди некоторых стран газопровод уже почти готовФото: Nord Stream 2/Aксель Шмидт
До окончания строительства стратегического российского проекта – газопровода «Северный поток – 2» – остается совсем немного. Даже Дания, последняя страна, стоящая на его маршруте, сняла политические возражения против его создания. Почему даже антироссийски настроенные европейские чиновники снижают накал риторики против газопровода? Подробности...
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«Лидеры России» получили новые возможности

Поучиться у Путина опыту грандиозных кадровых проектов уже не прочь Германия и даже КитайФото: Михаил Климентьев/ТАСС
В Сочи дан старт новому, третьему по счету сезону конкурса «Лидеры России», призванному отобрать лучших управленцев для государственного аппарата и компаний. С этого года особый упор будет сделан на специалистов в области медицины, науки и финансов. А методиками конкурса заинтересовались в Германии, Китае и Казахстане. Подробности...
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Россиянки позже создают семьи и заводят детей по двум причинам

Средняя россиянка рожает теперь первенца в возрасте 26 лет, тогда как в 90-е первенцев рожали в 21 годФото: Гавриил Григоров/ТАСС
Причины, по которым россиянки все чаще откладывают рождение первенца «на потом», кроются одновременно и в повышении доходов семей, и в их снижении. К такому парадоксальному выводу пришли социологи. Про бедных понятно – им дорого заводить ребенка. Но чем богаче становится молодая женщина, тем сильнее соблазн «пожить для себя». Выходит, одна из причин демографического спада – заурядный эгоизм? Подробности...
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Как американские «баскаки» говорят с «бесхребетным» Зеленским

Курт Волкер в роли спецпредставителя Госдепа на Украине диктовал Киеву волю США Фото: Andrew Lahodynskyj/The Canadian Press/ZUMA/ТАСС
Pavlo Gonchar/Zuma/Global Look Press
Украино-американский скандал продолжает приоткрывать закулисье мировой политики. Сначала мир впервые узнал, как проходят телефонные переговоры президента США с главой страны-сателлита. Теперь из показаний и переписки спецпредставителя США по Украине Курта Волкера стало понятно, как именно Киев получает указания из Вашингтона и есть ли у украинской администрации в этих отношениях пространство для маневра. Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Ошибки США и Китая в IT-индустрии дают преимущество России

Максим Алексеев, Эксперт Института развития Интернета
Российское государство всерьез взялось за регулирование сферы цифровых технологий. Собственного опыта у нас мало. Поэтому придется пользоваться одним из трех – американским, европейским или китайским. По какому пути пойдет Россия? Подробности...
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В Москве вещает призрак Греты Тунберг

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Под разговоры о том, что оппозицию не пустили на выборы, про умное голосование, «кто угодно, лишь бы не «Единая Россия» – во всякие мундепы и МГД навыбирали настолько бессмысленных персонажей, что это даже уже не смешно. Подробности...
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Мы сильные, поэтому обязаны быть добрыми

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
К концу следующего года в России станет на 300 тысяч инвалидов меньше. Значит ли это, что 300 тысяч человек станут здоровыми? Нет. Это значит, что чиновники лишат их пособий. Подробности...
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              Финалист «Лидеров России» назвал ключевой идею наставничества

              6 октября 2019, 10:08

              Текст: Александр Колпаков

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              «Конкурс позволяет оказаться в окружении людей, многие из которых умнее тебя, и у которых можно научиться новому», – сказал газете ВЗГЛЯД финалист «Лидеров России» 2017-2018 годов Михаил Хомич. Благодаря наставнику от конкурса Хомичу удалось запустить общероссийский проект, а также создать уникальный экспертный клуб в своем регионе.

              «Благодаря «Лидерам России» можно найти единомышленников и – главное – найти наставника. Это не просто красивые слова, это реально важно: конкурс позволяет оказаться в окружении людей, многие из которых умнее тебя, и у которых можно научиться новому. Конкурс расширил мои деловые контакты. Ведь со многими участниками ты в дальнейшем пересекаешься уже по работе», – рассказал победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов Михаил Хомич, постпред главы Удмуртии при президенте России – зампред правительства республики.

              По мнению Хомича, благодаря конкурсу в стране начал формироваться компетентный кадровый резерв. «Достаточно посмотреть, сколько назначений происходит из числа участников «Лидеров России» и остальных конкурсов платформы «Россия – страна возможностей». Это отметает любые утверждения об отсутствии в России социальных лифтов. Такие лифты есть», – подчеркнул собеседник.

              Однако Хомич призвал не забывать известную шутку о том, «что социальные лифты могут ходить еще и вниз». «Победа в конкурсе не гарантирует ничего и не означает индульгенцию от дальнейших ошибок. Это скорее шанс, а воспользуешься ты им или нет – это уже твой личный выбор», – напомнил он.

              История Михаила Хомича – пример успеха проекта всероссийского масштаба, достигнутый при поддержке наставника. Таким наставником для Хомича после победы в конкурсе стал глава администрации президента России Антон Вайно. Они совместно разработали площадку, на которой представители регионов обмениваются опытом, лучшими практиками по развитию малого бизнеса, экспорта и росту производительности труда. В проекте участвуют уже более 50 регионов.

              В результате сформировано направление работы, которое возглавил фонд «Росконгресс» – крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий в стране. Большая конференция проекта состоится в середине октября под эгидой «Росконгресса».

              «Благодаря своему наставнику мне удалось начать проект «экспертные группы регионов». Каждый месяц на площадке «Росконгресса» десятки регионов на уровне заместителей губернаторов и представителей при президенте и правительстве собираются, чтобы поделиться своими лучшими практиками. Последние заседания были посвящены практикам по экспорту и по поддержке предпринимательства», – рассказал Хомич.

              По словам постпреда, это действительно важно и «иногда умное решение можно, уж простите, просто скопировать». «На выходе получается чек-лист идей, которые могут прекрасно работать в нескольких регионах. Например, несколько идей мы взяли и в Удмуртию, – в частности, думаем о том, чтобы скопировать практику субсидий экспортерам на логистику», – рассказал Хомич.

              Он напомнил, что в октябре состоится уже третье заседание экспертной группы регионов на тему «Производительность труда». «Мы ожидаем, что десятки регионов поделятся своими практиками повышения производительности труда. Сейчас главная задача проекта – это выход в онлайн и активное тиражирование лучших практик. Поддержал проект и министр экономики Максим Орешкин, ведь тиражирование практик и коммуникации с регионами – это реальная задача МИНЭКа. Все результаты (эти самые чек-листы) мы рассылаем по регионам и федеральным министерствам», – говорит Хомич.

              Он добавил, что еще до участия в «Лидерах России» руководил ассоциацией наставников школы «Сколково», а после конкурса идея наставничества стала для него ключевой. «Сейчас в регионе мы создаем ассоциацию наставников Удмуртии. Согласитесь, если вы хотите научиться чему-то новому, то нет ничего лучше наставника, который поможет не наступать на грабли, на которые раньше уже наступали другие. Сейчас ассоциация наставников Удмуртии работает для экспортеров, – начинающий предприниматель выбирает опытного наставника, который на безвозмездной основе расскажет и покажет, как двигаться дальше. Это не обязательно прямое руководство, но это колоссальная передача опыта. В октябре ассоциация заработает для всех предпринимателей. Найдите себе наставника и старайтесь быть с людьми сильнее вас!» – призвал Михаил Хомич.

              Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин дал старт третьему сезону работы конкурса «Лидеры России», рассчитанному на 2019-2020 годы. Это произошло в ходе заседания наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей», к которой принадлежат и «Лидеры».

              Путин посоветовал организации делиться опытом проведения конкурсов для поиска талантов с другими странами, в том числе по модели франшизы. Кроме того, на заседании было решено, что конкурс «Лидеры России» начнет отбирать не только «универсальных управленцев», но и более узких управленцев со специализацией – медицина, финансы либо наука.

              Конкурс управленцев «Лидеры России» – это флагманский проект платформы «Россия – страна возможностей», направленный на развитие системы социальных лифтов в стране. Цель проекта – поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций.

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