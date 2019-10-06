Финалист «Лидеров России» назвал ключевой идею наставничества

«Конкурс позволяет оказаться в окружении людей, многие из которых умнее тебя, и у которых можно научиться новому», – сказал газете ВЗГЛЯД финалист «Лидеров России» 2017-2018 годов Михаил Хомич. Благодаря наставнику от конкурса Хомичу удалось запустить общероссийский проект, а также создать уникальный экспертный клуб в своем регионе.

«Благодаря «Лидерам России» можно найти единомышленников и – главное – найти наставника. Это не просто красивые слова, это реально важно: конкурс позволяет оказаться в окружении людей, многие из которых умнее тебя, и у которых можно научиться новому. Конкурс расширил мои деловые контакты. Ведь со многими участниками ты в дальнейшем пересекаешься уже по работе», – рассказал победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов Михаил Хомич, постпред главы Удмуртии при президенте России – зампред правительства республики.

По мнению Хомича, благодаря конкурсу в стране начал формироваться компетентный кадровый резерв. «Достаточно посмотреть, сколько назначений происходит из числа участников «Лидеров России» и остальных конкурсов платформы «Россия – страна возможностей». Это отметает любые утверждения об отсутствии в России социальных лифтов. Такие лифты есть», – подчеркнул собеседник.

Однако Хомич призвал не забывать известную шутку о том, «что социальные лифты могут ходить еще и вниз». «Победа в конкурсе не гарантирует ничего и не означает индульгенцию от дальнейших ошибок. Это скорее шанс, а воспользуешься ты им или нет – это уже твой личный выбор», – напомнил он.

История Михаила Хомича – пример успеха проекта всероссийского масштаба, достигнутый при поддержке наставника. Таким наставником для Хомича после победы в конкурсе стал глава администрации президента России Антон Вайно. Они совместно разработали площадку, на которой представители регионов обмениваются опытом, лучшими практиками по развитию малого бизнеса, экспорта и росту производительности труда. В проекте участвуют уже более 50 регионов.

В результате сформировано направление работы, которое возглавил фонд «Росконгресс» – крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий в стране. Большая конференция проекта состоится в середине октября под эгидой «Росконгресса».

«Благодаря своему наставнику мне удалось начать проект «экспертные группы регионов». Каждый месяц на площадке «Росконгресса» десятки регионов на уровне заместителей губернаторов и представителей при президенте и правительстве собираются, чтобы поделиться своими лучшими практиками. Последние заседания были посвящены практикам по экспорту и по поддержке предпринимательства», – рассказал Хомич.

По словам постпреда, это действительно важно и «иногда умное решение можно, уж простите, просто скопировать». «На выходе получается чек-лист идей, которые могут прекрасно работать в нескольких регионах. Например, несколько идей мы взяли и в Удмуртию, – в частности, думаем о том, чтобы скопировать практику субсидий экспортерам на логистику», – рассказал Хомич.

Он напомнил, что в октябре состоится уже третье заседание экспертной группы регионов на тему «Производительность труда». «Мы ожидаем, что десятки регионов поделятся своими практиками повышения производительности труда. Сейчас главная задача проекта – это выход в онлайн и активное тиражирование лучших практик. Поддержал проект и министр экономики Максим Орешкин, ведь тиражирование практик и коммуникации с регионами – это реальная задача МИНЭКа. Все результаты (эти самые чек-листы) мы рассылаем по регионам и федеральным министерствам», – говорит Хомич.

Он добавил, что еще до участия в «Лидерах России» руководил ассоциацией наставников школы «Сколково», а после конкурса идея наставничества стала для него ключевой. «Сейчас в регионе мы создаем ассоциацию наставников Удмуртии. Согласитесь, если вы хотите научиться чему-то новому, то нет ничего лучше наставника, который поможет не наступать на грабли, на которые раньше уже наступали другие. Сейчас ассоциация наставников Удмуртии работает для экспортеров, – начинающий предприниматель выбирает опытного наставника, который на безвозмездной основе расскажет и покажет, как двигаться дальше. Это не обязательно прямое руководство, но это колоссальная передача опыта. В октябре ассоциация заработает для всех предпринимателей. Найдите себе наставника и старайтесь быть с людьми сильнее вас!» – призвал Михаил Хомич.

Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин дал старт третьему сезону работы конкурса «Лидеры России», рассчитанному на 2019-2020 годы. Это произошло в ходе заседания наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей», к которой принадлежат и «Лидеры».

Путин посоветовал организации делиться опытом проведения конкурсов для поиска талантов с другими странами, в том числе по модели франшизы. Кроме того, на заседании было решено, что конкурс «Лидеры России» начнет отбирать не только «универсальных управленцев», но и более узких управленцев со специализацией – медицина, финансы либо наука.

Конкурс управленцев «Лидеры России» – это флагманский проект платформы «Россия – страна возможностей», направленный на развитие системы социальных лифтов в стране. Цель проекта – поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций.

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