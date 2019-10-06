У московской мечети заметили бесплатную раздачу сим-карт «Билайна»

Оператор сотовой связи «Билайн» прокомментировал раздачу его сим-карт у московской мечети.

Дизайнер Константин Коновалов сообщил в Twitter, что «мусульманам после пятничной молитвы у Проспекта Мира раздавали сотни симкарт». Работающие сим-карты, которые позволяют «и в интернет выходить, и звонить анонимно», выдавались «без паспорта, просто по карте в руки».

В ответ на эту информацию «Билайн» заявил, что «сим-карты принадлежат дилеру», действия которого были «незаконны». Оператор изучает «условия для расторжения дилерского договора».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что распространение анонимных сим-карт дает возможность не только заниматься мошенничеством, но и другими противоправными действиями.