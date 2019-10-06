В Раде назвали условие предоставления Донбассу особого статуса

Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков объяснил, при каком условии закон об особом статусе Донбасса вступит в силу.

Он заверил, что закон о статусе Донбасса «будет писаться вместе с обществом», а не только депутатами или главой государства, передает РИА «Новости».

Закон начнет действовать лишь после того, как на территориях, которые Киев сейчас не контролирует, состоятся выборы по украинскому законодательству, а ОБСЕ их признает, заявил Разумков.

Напомним, Киев согласился урегулировать ситуацию в Донбассе по «формуле Штайнмайера». Это вызвало как уличные протесты, так и сопротивление со стороны руководства некоторых регионов Украины.

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