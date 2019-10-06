В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге

Директор группы ДДТ Вячеслав Борюсков объяснил, с чем связано досрочное завершение выступления коллектива на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге.

Он отметил, что организаторы форума попросили ДДТ закончить раньше, чтобы зрители смогли успеть на метро, так как концерт начался позже заявленного времени, сообщает РЕН-ТВ.

«Хотели, видимо, чтобы все побыстрее успели уехать домой на метро. Все было штатно, просто для нас это было неожиданно. Сказали, вроде, что все будет работать. Оказалось, что не все работает», – отметил он.

Борюсков добавил, что заранее об этом группу не предупредили, просьба поступила уже во время концерта.

Форум Synergy Global Forum состоялся 4–5 октября. Хедлайнером был Арнольд Шварценеггер, который, как сообщают СМИ, в выступлении практически слово в слово повторил свою речь с другого бизнес-форума.