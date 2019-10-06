Жена американского дипломата сбежала из Британии после смертельного ДТП

Супруга американского дипломата, воспользовавшись дипломатическим иммунитетом, сбежала из Великобритании после ДТП, в котором погиб 19-летний британец Гарри Данн, сообщают СМИ.

ДТП произошло в конце августа. Данн ехал на мотоцикле, когда столкнулся с машиной, двигавшейся по встречной полосе. Автомобилем управляла американка, но статус подозреваемой ей присвоить не успели, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

Предположительно, виновницей ДТП стала жена американского дипломата, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph и Guardian.

Власти США посоветовали ей уехать из Великобритании. Глава британского МИДа Доминик Рааб в ответ связался с американским послом и «выразил разочарование». Он призвал США «пересмотреть это решение».

Как сообщили в британской полиции, предполагаемая участница ДТП заявляла, что не планирует «покидать страну в ближайшем будущем».

Представитель семьи погибшего заявил, что рассматривается возможность подачи иска против Госдепа.