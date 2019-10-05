Наркоторговцы спасли тонущих полицейских во время погони в Испании

В Испании наркоторговцы пришли на выручку сотрудникам гражданской гвардии после того, как их лодки столкнулись и полицейские оказались за бортом.

Полиция проводила операцию по задержанию преступников у берегов провинции Малага, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Europa Press.

Правоохранители начали преследовать катер с четырьмя людьми на борту, «подозреваемыми в транспортировке наркотиков», но погоня завершилась аварией: лодки столкнулись на большой скорости, трое полицейских оказались за бортом.

Экипаж полицейского вертолета, участвовавшего в операции, расценил ситуацию как опасную для жизни сотрудников и с помощью микрофона призвал подозреваемых прийти на помощь.

Отмечается, что спасенные из воды полицейские задержали своих спасителей и изъяли три тонны гашиша.

Ранее груз наркотиков обнаружили на грузовом судне, которое обслуживает космодром в Куру (Французская Гвиана).