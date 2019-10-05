В Крыму посмеялись над украинскими «беспилотниками с листовками»

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина сравнила украинские беспилотники, с помощью которых в Киеве якобы собрались распространять пропагандистские листовки в Севастополе, с детскими самолетиками.

Гридчина отметила, что появившиеся сообщения о разбрасывающих листовки в Крыму беспилотниках в очередной раз подтверждают «недееспособность украинской пропаганды, в которую даже сами украинцы не верят», передает РИА «Новости».

«Самое настоящее вранье, что наши российские радиоэлектронные комплексы не смогли бы перехватить детские самолетики, на которые хватило денег у украинской стороны», – добавила она.

Ранее украинские гражданские аэроразведчики пообещали напасть на Севастополь с помощью дронов и разбросать там листовки с политической пропагандой. Они также заявили, что подобная операция уже якобы была успешно проведена в Армянске.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать итоги референдума и считает полуостров «оккупированной» территорией.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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