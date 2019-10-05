Летевший в Стамбул рейс вернулся в Москву из-за пьяного дебошира

Направлявшемуся из Москвы в Стамбул самолету Turkish Airlines пришлось вернуться во Внуково из-за неадекватного пассажира, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Дебошир, который, предположительно, был пьян, беспокоил других пассажиров криками и не реагировал на попытки экипажа успокоить его, передает РИА «Новости».

Наряд транспортной полиции доставил «неадекватного пассажира» в дежурную часть.

Представитель авиакомпании заявил, что «пассажир в состоянии сильного алкогольного опьянения» создал «ситуацию, опасную для продолжения полета».

Обратно в Москву уже взлетевший самолет повернул в районе Калуги. Ему пришлось полтора часа вырабатывать в воздухе топливо.

На прошлой неделе самолет, готовившийся к вылету из московского аэропорта Домодедово в Минеральные Воды, вернулся на стоянку из-за двух пьяных пассажиров.

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