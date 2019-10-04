Путин объяснил, для чего нужно рассказывать о хороших делах

Президент России Владимир Путин во время заседания наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» рассказал, как его знакомый пригласил журналистов на открытие моста, однако на это мероприятие никто не приехал.

«У меня один знакомый, а у него приятель главный редактор, пригласил журналистов на открытие моста. Никто не приехал. Они потом начали ругаться, он говорит: «что ж ты, поросенок такой, никого не прислал?» – «а чего присылать? Если бы у тебя мост сгорел, мы бы все приехали», – сказал Путин.

Видеозапись с репликой главы государства опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

Путин: У меня один знакомый, а у него приятель главный редактор, пригласил журналистов на открытие моста. Никто не приехал. Они потом начали ругаться, он говорит: «что ж ты, поросенок такой, никого не прислал?» - «а чего присылать? Если бы у тебя мост сгорел, мы бы все приехали» pic.twitter.com/UMA2fR2ygN — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 4 октября 2019 г.

Также президент отметил, что о хороших делах необходимо рассказывать не для того, чтобы хвалиться, а чтобы создавать мотивацию в направлении созидания.

«Не хвалиться, не как дурачки по каждому поводу на палец смеяться, а какие-то позитивные вещи показывать, особенно если есть для этого основания – это полезно, потому что это создает дополнительный мотив, мотивацию для дальнейших шагов в правильном направлении, в направлении созидания», – подчеркнул Путин.