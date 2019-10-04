В Швеции написали о последствиях от антиевропейских заявлений Зеленского

Шведские СМИ предположили, что ЕС отреагирует на высказывания президента Украины Владимира Зеленского, который в телефонном разговоре с Дональдом Трампом поддержал его позицию по поводу недостаточной помощи Украине со стороны ЕС.

Шведская газета Svenska Dagbladet пишет, что 28 стран ЕС не отправляли на Украину оружие, как США, однако они с 2014 выделили ей более 150 млрд крон экономической помощи, передает RT.

Издание также напоминает, что ЕС заключил с Украиной соглашение о торговле и ассоциации, которое открыло внутренний рынок ЕС с более 500 млн потребителей для украинских товаров . Однако именно это привело к конфликту между ЕС и Россией, что дорого обошлось многим европейским странам.

Ранее в ЕС уже отвечали на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине.

Напомним, Белый дом в ответ опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским.

После этого издание The New York Times называло Зеленского «бесхребетным руководителем» и также отметило, как он «радостно присоединился к нападкам на Европу».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, в какой сложной ситуации оказался президент Украины из-за попыток американских демократов убрать Трампа с поста президента.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД