Росстат зафиксировал снижение цен в России второй месяц подряд

Росстат сообщил о снижении цен в России в сентябре 2019 года на 0,2% по сравнению с августом.

В годовом выражении – к сентябрю 2018 года – инфляция в стране замедлилась до 4% с 4,3% в августе. За прошедший месяц цены на продовольственные товары снизились на 0,4%, на услуги – на 0,2, а непродовольственные товары подорожали на 0,2%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что на ситуацию с продовольственными товарами в сентябре повлияло сезонное снижение цен на фрукты и овощи. Например, лук репчатый подешевел на 20,3%, морковь – на 19,6%, картофель – на 18%, виноград – на 12%, помидоры – на 10,9%, яблоки - на 9,1%. Однако при этом некоторые продукты подорожали. Среди них апельсины (11,8%), огурцы (9,3%), гречневая крупа (2,4%), сыры, говядина, кисломолочные продукты.

Также было отмечено снижение цен на газовое моторное топливо, телевизоры, стиральные машины, смартфоны, билеты в поездах дальнего следования.

Ранее россиян предупредили о росте цен на авиабилеты.

Также Минфин предложил повысить цены на водку.