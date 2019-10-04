Волкер посоветовал адвокату Трампа не доверять экс-генпрокурору Украины Луценко

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сообщил, что информации экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко по бывшему американскому вице-президенту Джо Байдену не стоит доверять.

Волкер, выступая в Конгрессе США, выразил обеспокоенность использованием сведений от Луценко о Байдене и других темах и заявил, что Луценко не заслуживает доверия, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на CNN.

Он добавил, что советовал адвокату президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани осторожнее относиться к информации от украинских источников о Байдене и его сыне Хантере.

В сентябре в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за якобы его шантажа в отношении Украины – американский лидер, как утверждалось, требовал от Киева расследовать дело Байдена-младшего.

Белый дом в ответ опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским, а американский лидер потребовал закрыть тему с импичментом.