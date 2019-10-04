Зеленский выбрал за белорусов между Россией и Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что Россия для белорусов менее близка, чем Украина. С таким заявлением глава украинского государства выступил в рамках II Форума регионов Украины и Белоруссии в Житомире, на котором присутствует и Александр Лукашенко.

«Беларусь для нас – это очень теплые люди, очень теплые отношения», – приводит его слова ТАСС.

«Я сейчас подумал, к кому ближе белорусы – к россиянам или к украинцам? Я понял ответ на этот вопрос. Ответ – в фамилиях уважаемых гостей из Белоруссии», – пояснил Зеленский.

Ранее в пятницу Александр Лукашенко и Владимир Зеленский обменялись осужденными за шпионаж.

Кроме того, Лукашенко попросил Киев о помощи в развитии ракетостроения и высказался за увеличение поставок нефтепродуктов на Украину.

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