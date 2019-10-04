Лукашенко захотел увеличить поставки нефтепродуктов на Украину

Главы Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский в ходе встречи в пятницу в Житомире обсуждали сотрудничество двух стран в сфере нефтепереработки и поиска альтернативных вариантов поставок нефти.

«Мы и нефтепродукты обсудили, и переработку нефти, альтернативные пути поставки нефти, и общие рынки, и заводы, и капиталы, и акционерные...» – сказал Лукашенко, слова которого приводит БелТА.

Он добавил, что обсуждалась также электроэнергия после ввода атомной станции.

«Не буду говорить по цене. Уже договорились, как и где можем продавать. Очень много вопросов», – сказал Лукашенко.

Глава Белоруссии отметил, что Минск готов увеличивать объемы поставок нефтепродуктов на Украину.

Ранее Лукашенко предлагал Киеву поставлять нефть на белорусские НПЗ через украинскую территорию, а затем получать выработанные нефтепродукты.

Напомним, Москва в ответ на расширение Киевом списка запрещенных для импорта российских товаров приняла решение запретить экспорт на Украину нефти и нефтепродуктов.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина оказалась в ловушке из-за дефицита дизельного топлива.