Лукашенко предложил Киеву транспортировать нефть в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Киеву поставлять нефть на белорусские НПЗ через украинскую территорию, а затем получать выработанные нефтепродукты.

Лукашенко сказал, что Украина заинтересована в получении нефтепродуктов из Белоруссии – дизельного топлива и бензина. По его словам, сейчас как раз заканчивается модернизация установки для глубокой переработки нефти на белорусских НПЗ, передает РИА «Новости».

«Мы можем переработать (нефть). И если мы через Украину будем поставлять, так мы готовы Украину в этот проект привлечь. Вам же нужны эти нефтепродукты. Давайте вместе работать», – сказал Лукашенко.

По его словам, белорусские бизнесмены приобрели нитку «Прикарпат Запад Транс», прокачали пробную партию в восемь тысяч тонн.

«Мы готовы и здесь работать», – заявил глава белорусского государства.

Лукашенко отметил, что в качестве альтернативы поставкам из России Белоруссия рассматривает три маршрута. Самый выгодный из них – реверсная прокачка по нефтепроводу «Дружба» из Польши.

«Я на переговорах сказал открыто: мы имеем три варианта, просчитываем поставки нефти на свои заводы. Более того, мы эти заводы в этом году в основном модернизируем. Они уже будут прибыльными, когда мы купим дорогую нефть в Средиземном или Черном море, или на Балтике. Мы купим, переработаем и не будем в убытке», – заявил белорусский лидер.

Говоря о маршруте поставок из польского Гданьска, он отметил, что Белоруссия может сделать перемычку и поставлять нефть сразу на два завода.

«Из четырех ниток нефтепровода «Дружба» мы заберем сначала две. И реверсом будем качать. Не из России нефть пойдет, а оттуда (через Польшу) к нам», – пояснил Лукашенко.

Кроме того, возможна поставка нефти по нефтепроводу «Одесса – Броды».

«Вариант использовали, железнодорожным транспортом из Одессы поставляли. Это дороже», – сказал Лукашенко.

Еще одно направление – через порты Литвы и Латвии. По его словам, в каждом из случаев Белоруссия «подтягивает интересы транзитных государств».

Лукашенко выразил мнение, что России невыгодно, если в Белоруссию придут другие игроки на рынке поставок нефти.

«Но 25 млн тонн нефти мы можем сегодня переработать, и мы эту нефть привезем на рынок России... Возьмем, допустим, иранскую, американскую, саудовскую, у Арабских Эмиратов, недавно шейх здесь был, мы вели переговоры. Вам это надо? Вы потеряете рынок. Минимум 20-25 млн тонн. Уверен, не надо», – сказал Лукашенко.

В начале сентября Лукашенко упрекнул Россию в давлении и пообещал найти замену российской нефти.