Белоруссия и Украина обменялись осужденными за шпионаж

Президенты Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский помиловали украинца Павла Шаройко и белоруса Юрия Политики, обвиняемых в шпионаже Минском и Киевом соответственно.

«Еще один украинский узник, журналист Павел Шаройко, осужденный в Белоруссии на восемь лет, был помилован и уже дома на Украине», – написал глава украинского государства Владимир Зеленский в Twitter.

В свою очередь пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что на Украине освобожден из-под стражи белорусский гражданин Юрий Политика, обвиняемый Киевом в шпионаже, передает РИА «Новости».

Политика был задержан Службой безопасности Украины по подозрению в шпионаже в июне 2017 года. Позднее он был арестован.

В конце 2017 года КГБ Белоруссии сообщил о задержании на территории республики украинца Павла Шаройко по обвинению в шпионаже и создании в республике агентурной сети. Весной 2018 года он был приговорен к восьми годам заключения.

В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями украинских СМИ заявил, что готов решить вопрос об освобождении украинца Павла Шаройко при аналогичном решении в отношении задержанного на Украине белоруса Юрия Политики.