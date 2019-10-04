Путин прибыл в Тамань

Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Тамань, где осмотрит портово-индустриальный промышленный парк ОТЭКО и посетит грузовые терминалы морского порта.

В Кремле отмечали, что ОТЭКО – «крупный частный порт, который построен исключительно за счет частных инвестиций». Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков называл этот объект успешным примером зарубежных инвестиций в Россию, который обеспечил создание новых рабочих мест на Кубани, передает РИА «Новости».

Позже в пятницу Путин вернется в Сочи, где проведет расширенное заседание Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия – страна возможностей».

В рамках посещения порта Тамань президент осмотрит портово-индустриальный промышленный парк и грузовые терминалы группы «ОТЭКО» Мишеля Литвака. Компания является оператором таманского перегрузочного комплекса сжиженных углеводородных газов (СУГ), нефти и нефтепродуктов мощностью 20 млн тонн.

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