Проект итогового документа саммита «нормандской четверки» предварительно согласован, сообщил информированный источник.

«Проект итогового документа предварительно согласован. Он содержит перечень следующих шагов в части политического и гуманитарного урегулирования в Донбассе под эгидой «Нормандского формата» в рамках реализации Минского комплекса мер», – сказал источник «Интерфакса».

По его словам, в документе нет пунктов о передаче контроля за участком границы в Донбассе, а также о вводе миротворческой миссии в регион.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подтвердил согласование Киевом «формулы Штайнмайера», что стало едва ли не первым за долгое время шагом украинских властей на пути к выполнению Минских соглашений. Сразу после этого украинские националисты, не согласные с действиями Зеленского, начали митинг у офиса президента Украины в Киеве, потребовав от СБУ раскрытия сути «формулы Штайнмайера» и отставки Зеленского.

В МИД России позитивно оценили договоренности, достигнутые контактной группой в Минске.

Газета ВЗГЛЯД писала, что украинская «партия войны» потерпела поражение в Минске.

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