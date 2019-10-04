Путин пошутил о Саддаме Хусейне и ядерном оружии

Президент России Владимир Путин напомнил о судьбе бывшего иракского лидера Саддама Хусейна, комментируя на заседании дискуссионного клуба «Валдай» слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что лучше не иметь ядерного оружия, поддерживая хорошие отношения со всеми странами мира.

В ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент Казахстана отметил, что «обладание ядерным оружием в современном мире – это не есть гарантия безопасности и особенно экономического процветания», передает РИА «Новости».

«Иногда лучше не иметь ядерное оружие, но зато привлекать больше инвестиций в свою экономику, поддерживать и развивать хорошие отношения со всеми государствами мира, что делает Казахстан на практике», – сказал Токаев.

«Саддам Хусейн тоже так думал», – с улыбкой сказал Путин.

Саддам Хусейн на протяжении почти 24 лет возглавлял Ирак, пока в 2003 году не был свергнут в ходе вторжения в эту страну коалиционных сил США под предлогом создания Ираком оружия массового поражения и связей Хусейна с международным терроризмом. В 2006 году Саддам Хусейн был повешен по приговору Высшего иракского военного трибунала.

Напомним, в начале сентября президент Реджеп Эрдоган назвал несправедливым тот факт, что Турция до сих пор не имеет собственной атомной бомбы, тогда как «почти у всех развитых стран» она есть.