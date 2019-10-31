Генерала на Ставрополье заподозрили в организации убийства

На Ставрополье задержан бывший генерал-майор полиции по подозрению в подготовке заказного убийства вдовы брата из-за наследства, сообщает в четверг Следственный комитет.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело в отношении отставного генерал-майора милиции, занимавшего до 2010 года должность начальника Западного управления внутренних дел на транспорте, Александра Туривненко. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК (приготовление к совершению убийства по найму)», – говорится в сообщении на сайте СК России.



По данным следствия, мужчина, будучи директором одного из санаториев города Кисловодска, решил организовать убийство гражданской супруги умершего брата. Как предполагает следствие, экс-генерал-майор полиции хотел завладеть собственностью, которая перешла по наследству его племяннику. Туривенко, вероятно, предполагал, что женщина имеет прямое влияние на сына и сможет помешать осуществить задуманное.

Расправиться со вдовой брата мужчина попросил знакомого за вознаграждение в 1 млн рублей. «Исполнитель» сообщил о готовящемся преступлении в правоохранительные органы.

«Сотрудниками правоохранительных органов было инсценировано похищение и убийство женщины, проживающей в Санкт-Петербурге. В качестве доказательств исполнения заказа были сделаны фотографии, предоставленные Туривненко. В момент передачи части денег за «совершенное преступление» мужчина был задержан сотрудниками ГСУ СК России по СКФО совместно с сотрудниками ГУ МВД России по СКФО при силовой поддержке бойцов Росгвардии Ставропольского края», – отмечается в сообщении ведомства.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

Ранее в Сочи студента заподозрили в организации убийства своих родителей и малолетней сестры ради квартиры.