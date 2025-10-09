  • Новость часаРоссийская ПВО уничтожила 27 украинских беспилотников в пяти регионах
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Москва разгадала уловку США с оружейным плутонием
    Немецкий политик попросил по-русски прощения за блокаду Ленинграда
    Российский боец в одиночку уничтожил пятерых военных ВСУ под Новогригоровкой
    Российские ученые на мышах доказали взаимосвязь между жирной едой и стрессом
    Путин подарил Рахмону книгу об истории таджиков
    Названа дата встречи Путина и Алиева в Душанбе
    Пашинян объявил о создании Четвертой республики
    Лавров назвал план Трампа по Газе лучшим, что есть «на столе»
    Хинштейн заявил о планах увековечить память героев КНДР в Курской области
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не давайте Трампу медальку

    Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

    8 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Чехия – не русофобская страна

    Действующее антироссийское правительство Чехии потерпело поражение на парламентских выборах. Оно проиграло, потому что на фоне настроений чехов вело себя аномально. Страна совсем не пророссийская, однако русофобы и даже просто евроатлантисты устойчивого большинства в ней не имеют.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Консерватизм и правый экстремизм – не одно и то же

    Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.

    22 комментария
    9 октября 2025, 00:57 • Новости дня

    Трамп не исключил визита в сектор Газа

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что его визит на Ближний Восток, запланированный на воскресенье, скорее всего, состоится в Египет; при этом он не исключил визита в сектор Газа.

    «Мы еще не решили точно, скорее всего я отправлюсь в Египет», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он отметил, что эта страна выбрана из-за проходящих там переговоров по палестино-израильскому урегулированию. На вопрос о возможности посещения сектора Газа Трамп ответил: «Я могу сделать это».

    Трамп также добавил, что его участие вскоре потребуется на переговорах, связанных с возможной сделкой по Ближнему Востоку: «Мы очень близки к сделке по Ближнему Востоку. Очень скоро я им понадоблюсь».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что в выходные, вероятно, отправится на Ближний Восток на фоне переговоров по урегулированию палестино-израильского конфликта.

    7 октября 2025, 21:18 • Новости дня
    Херш: В Белом доме обеспокоены ухудшением умственных способностей Трампа

    Херш сообщил о тревоге Белого дома из-за когнитивных проблем Трампа

    Херш: В Белом доме обеспокоены ухудшением умственных способностей Трампа
    @ Francis Chung/Pool/CNP/AdMedia/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский журналист Сеймур Херш рассказал о растущей обеспокоенности в администрации США по поводу когнитивных функций президента США Дональда Трампа.

    Херш написал, что официальные лица в Белом доме выражают растущую обеспокоенность состоянием когнитивных функций Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Собственные источники Херша в Белом доме заявили, что тревога особенно усилилась после 71-минутной речи Трампа перед генералами и адмиралами на военной базе Куантико 30 сентября. По словам Херша, военные и чиновники, присутствовавшие на выступлении, отметили признаки умственной дезорганизации и неспособности президента концентрироваться на ключевых темах.

    «Президент, который раньше умел чувствовать настроение аудитории, больше не способен "читать зал"», – пишет журналист.  Вместо изложения актуальных внешнеполитических позиций Трамп вновь перечислил свои «величайшие достижения», среди которых он назвал урегулирование семи конфликтов, включая спор между Индией и Пакистаном, отметил Херш.

    Херш подчеркивает, что подобные выступления Трампа его приближенные рассматривают как тревожный симптом усиления когнитивных нарушений, проявляющихся в потере фокуса и повторении одних и тех же фраз.

    Ранее Белый дом неоднократно опровергал сообщения о проблемах со здоровьем Трампа. Сам Трамп также заявлял, что успешно проходил тесты на когнитивные способности, и даже шутил, что сделал это, чтобы отличаться от своего предшественника Джо Байдена. Он отмечал, что находится в отличной форме.

    Ранее Трамп заявил, что ощущает себя так же или бодрее, чем тридцать лет назад. Он ответил на слухи о своей смерти, подчеркнув отличное самочувствие и готовность к новым активностям.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила отличное состояние здоровья Трампа.

    Комментарии (24)
    7 октября 2025, 12:56 • Новости дня
    Эксперт оценил планы Трампа спросить Украину о целях для ударов «Томагавками»

    Военный эксперт Анпилогов: Трамп пытается снять с США ответственность за возможные удары «Томагавками» по России

    Эксперт оценил планы Трампа спросить Украину о целях для ударов «Томагавками»
    @ Petty Officer 1st Class Justin Wolpert/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Дональда Трампа о намерении спросить у Киева, куда «направят Tomahawk», – фигура речи. Запускать ракеты будут сами американцы и, возможно, британцы. Вашингтон же пытается переложить ответственность на Киев, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Так он прокомментировал слова президента США о том, что тот «почти принял решение» о передаче Tomahawk Украине.

    «Слова Дональда Трампа о том, что он «почти принял решение» о поставке на Украину ракет Tomahawk, – с одной стороны, попытка дипломатически надавить на Москву. С другой стороны, эта риторика связана с натиском Запада, который добивается того, чтобы президент США максимально использовал американские арсеналы. Их цель состоит в том, чтобы обеспечить Киеву если не победу над Россией, то хотя бы возможность выхода на «почетную» ничью», – считает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Собеседник напомнил, что именно западные страны постоянно поднимали градус эскалации: они сначала передавали стрелковое оружие, потом в ход пошли танки, бронетранспортеры, самолеты, а затем оперативно-тактические крылатые ракеты. При этом европейские политики в дальнейшем снимали с себя ответственность, заявляя, что это, например, украинские, а не немецкие Leopard.

    Ту же фигуру речи использует Трамп, когда говорит, что он спросит у Киева, куда «направят Tomahawk», подчеркнул эксперт. «Важно понимать, что запуск ракет предполагает, например, загрузку трехмерной карты местности, которая производится прямо перед миссией. Эти карты представляют серьезную военную тайну. Их не станут передавать украинской стороне», – пояснил Анпилогов.

    Следовательно, делать это будут иностранные специалисты – сами американцы и, возможно, британцы. «Tomahawk, вероятно, используют, в том числе для вскрытия нашей системы ПВО и ПРО, для проверки ее на прочность. Но повторю, Вашингтон попытается всячески переложить ответственность на Киев, стараясь вывести американскую сторону и западных союзников из-под обвинений в ракетно-ядерной эскалации», – рассуждает аналитик.

    «Я думаю, что Штаты постараются всячески ограничить список целей. Попытка Киева его расширять будет сталкиваться с заявлениями Трампа о том, что «ответы Украины неудовлетворительные, и, как следствие, вопрос по Tomahawk отложен в дальний ящик», – считает эксперт. Он напомнил, что администрация Джо Байдена устраивала «качели» вокруг ракет ATACMS: все запуски согласовывались с США, и несколько целей Белый дом вычеркивал.

    «С Tomahawk, вероятно, последует такой же постоянный торг: сначала в вопросе принципиального их использования, а потом в вопросе выбора целей», – добавил спикер. Как бы то ни было, если или когда будут согласованы поставки, это ознаменует выход на следующий этап эскалации, который может приблизить вероятность открытого конфликта между Россией и Штатами». На этом фоне Анпилогов упомянул недавнее заявление Владимира Путина о том, что Москва будет предпринимать ответные меры.

    По его мнению, среди них может быть «передача неких вооружений противникам США, в том числе Ирану или Северной Корее, интенсификация российско-китайского военного сотрудничества, оказание помощи Венесуэле или Кубе».

    Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине. Он не пояснил, в чем именно оно заключается. «Думаю, я хочу знать, что они с ними сделают. Куда они их направят. Думаю, мне придется спросить об этом. Я бы задал определенные вопросы», – сказал президент США.

    При этом глава Белого дома вновь отметил, что не хочет видеть эскалации конфликта. «Эта война не должна была начинаться. Никогда бы не началась. Были приняты такие плохие решения. Никто не смотрится хорошо. Никто», – считает Трамп.

    Ранее Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине Tomahawk разрушат позитивные тенденции в отношениях между Россией и США. Он напомнил, что применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.

    На минувшей неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что США предоставят Украине данные разведки, необходимые для ударов вглубь территории России. По информации источников издания, Трамп разрешил разведслужбам и Пентагону помогать Киеву. Целью ударов потенциально должны стать объекты энергетической инфраструктуры.

    Напомним, Трамп выступал против дальнобойных ударов американскими ракетами. Он отмечал, что это приведет к еще большей эскалации конфликта. «Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы просто разжигаем эту войну и делаем ее еще хуже», – говорил политик в декабре 2024 года в интервью журналу Time.

    При этом в июле Трамп интересовался у Зеленского, способна ли Украина ударить по Москве или Санкт-Петербургу. «Безусловно. Можем, если дадите нам оружие», – такой ответ Зеленского передавала газета Financial Times. Он попросил Вашингтон передать боеприпасы Tomahawk, посчитав, что такой шаг станет одним из способов принуждения России сесть за стол переговоров.

    В то же время эксперты отмечают, что передача данных вооружений технически затруднительна: предоставить ВСУ средства запуска боеприпасов крайне сложно. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Украина и США муссируют эту тему.

    Комментарии (19)
    8 октября 2025, 17:56 • Видео
    Меркель раскрыла заговор русофобов

    Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 03:55 • Новости дня
    Мерц выступил за отказ Германии от «Евровидения» в случае исключения Израиля
    Мерц выступил за отказ Германии от «Евровидения» в случае исключения Израиля
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Даже обсуждение вопроса об исключении Израиля из международного музыкального конкурса «Евровидение» является скандалом, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    «Я считаю скандалом даже само обсуждение данного вопроса. Израиль – его часть», – приводит слова Мерца ТАСС со ссылкой на ARD.

    Канцлер выразил готовность поддержать отказ Германии от участия в конкурсе, если будет принято решение об исключении Израиля.

    Говоря о ситуации в секторе Газа, Мерц выразил надежду на успех мирного плана США. Он также отметил, что, по его мнению, действия израильской армии зашли «слишком далеко», но подчеркнул, что солидарность ФРГ с Израилем остается неизменной.

    Отвечая на вопросы о подходе к решению палестино-израильского конфликта, Мерц подтвердил неизменность позиции Берлина в поддержке концепции двух государств, несмотря на несогласие нынешнего израильского правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Евровидение» пройдет в Вене, финал состоится 16 мая. Общественная вещательная корпорация Нидерландов Avrotros заявила об отказе от участия в конкурсе, если организаторы не отстранят Израиль. Испанский телеканал объявил о готовности отказаться от трансляции «Евровидения-2026», если Израиль сохранит участие.

    Комментарии (10)
    7 октября 2025, 09:27 • Новости дня
    Трамп «почти принял решение» о передаче «Томагавков» Украине
    Трамп «почти принял решение» о передаче «Томагавков» Украине
    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что его решение по передаче крылатых ракет Tomahawk на Украину почти готово, но он хочет понять, как их Киев хочет использовать.

    Дональд Трамп практически определился с решением по поставкам крылатых ракет Tomahawk на Украину, передает РИА «Новости».

    «Да, я уже принял решение, в общем-то... Я хочу узнать, что они с ними сделают, куда их отправят», – заявил Трамп журналистам в Белом доме в ответ на вопрос о вероятности передачи ракет.

    Он подчеркнул, что хочет понять, как Киев планирует использовать эти вооружения.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что не поддерживает наращивание военного противостояния на Украине.

    Президент России Владимир Путин заявил, что поставки Tomahawk Киеву разрушат отношения России и США. Президент России также отметил, что передача ракет Tomahawk Киеву не повлияет на ситуацию на фронте.

    Комментарии (28)
    8 октября 2025, 03:05 • Новости дня
    Тунберг обвинила Израиль в пытках во время пребывания в тюрьме

    Тунберг обвинила Израиль в пытках во время заключения в тюрьме

    Тунберг обвинила Израиль в пытках во время пребывания в тюрьме
    @ Petros Giannakouris/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Шведская активистка Грета Тунберг заявила, что она и другие задержанные из флотилии подвергались пыткам в израильской тюрьме, на пресс-конференции в Стокгольме Тунберг заявила, что ее и других задержанных «похитили и пытали» израильские военные.

    От подробностей экоактивистка отказалась, добавив, что в ответ на ее настойчивые расспросы ее лишили чистой воды, а другим задержанным не давали жизненно важных лекарств, передает Reuters.

    «Лично я не хочу рассказывать о том, чему я подверглась, потому что не хочу, чтобы это попало в заголовки газет и чтобы «Грету пытали», потому что это не наша история»,  – сказала она.

    По словам Тунберг то, чему они подвергались, меркнет по сравнению с тем, с чем ежедневно сталкиваются люди в Газе.

    Министерство иностранных дел Израиля не сразу ответило на запрос Reuters о комментарии, но неоднократно отрицало жестокое обращение с задержанными.

    «Всем задержанным... был предоставлен доступ к воде, еде и туалетам; им не было отказано в доступе к адвокату, и все их законные права были полностью соблюдены», – сообщил агентству на прошлой неделе представитель МИД.

    Тунберг была в составе Глобальной флотилии «Сумуд» – группы судов, которые пытались добраться до сектора Газа, чтобы доставить гуманитарную помощь и привлечь внимание к бедственному положению анклава, где большинство из 2,2 миллиона жителей были вынуждены покинуть свои дома, а ООН заявляет о свирепствующем там голоде.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, гуманитарная флотилия «Сумуд», которая направлялась в сектор Газа, была остановлена израильскими военными кораблями. Тунберг, находившаяся на борту одного из судов «Флотилии стойкости», была задержана.

    Активистка пожаловалась на условия в израильской тюрьме, отметив появление сыпи от клопов и обезвоживание. Тунберг была задержана вместе с 478 участниками флотилии и выслана из Израиля в понедельник, 6 октября.

    Комментарии (16)
    6 октября 2025, 21:02 • Новости дня
    Путин обсудил с Нетаньяху план нормализации в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, уделив особое внимание перспективам урегулирования палестинского вопроса и плану по Газе.

    Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщается в Telegram-канале Кремля. В ходе беседы лидеры подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая выдвинутый президентом США план по нормализации в секторе Газа. Было отмечено, что Россия неизменно выступает за комплексное урегулирование палестинского вопроса на известной международно-правовой основе.

    Стороны также обменялись мнениями по другим региональным вопросам. Особое внимание было уделено поиску дипломатических решений по иранской ядерной программе и дальнейшей стабилизации обстановки в Сирии.

    В преддверии дня рождения Владимира Путина Биньямин Нетаньяху поздравил российского президента и пожелал ему всего наилучшего. В ответ Путин поздравил премьер-министра Израиля и израильский народ с наступающим праздником Суккот.

    Комментарии (2)
    7 октября 2025, 07:05 • Новости дня
    L'AntiDiplomatico: Трамп может заставить ЕС купить Tomahawk для Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп может одобрить поставки ракет Tomahawk Украине с привлечением финансовых средств Евросоюза, сообщило итальянское издание L'AntiDiplomatico.

    Подобное решение позволит Америке разрешить Украине закупить партию крылатых ракет большой дальности Tomahawk с помощью Евросоюза, передает РИА «Новости» со ссылкой на L'AntiDiplomatico.

    Авторы статьи считают это «неплохим решением» для Соединенных Штатов.

    Издание также указывает на потребность Украины в дополнительных системах противоракетной обороны и дополнительном финансировании для создания и закупки собственного вооружения в перспективе.

    Ранее президент России Владимир Путин пояснял, что передача ракет Tomahawk Киеву не повлияет на ситуацию на фронте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал, что поставки крылатых ракет Tomahawk Киеву, если они состоятся, приведут к росту напряженности и ответу Москвы.

    Комментарии (2)
    7 октября 2025, 02:57 • Новости дня
    Трамп назвал Грету Тунберг проказницей и посоветовал обратиться к врачу

    Трамп назвал Грету Тунберг проказницей после депортации из Израиля

    Трамп назвал Грету Тунберг проказницей и посоветовал обратиться к врачу
    @ IMAGO/MALTON DIBRA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент резко высказался о Грете Тунберг, усомнившись в ее интересе к вопросам защиты природы и призвав обратиться к врачу.

    Президент США Дональд Трамп назвал шведскую экоактивистку Грету Тунберг проказницей и выразил мнение, что она перестала заниматься вопросами охраны окружающей среды, передает ТАСС.

    Он публично заявил: «Она больше не занимается окружающей средой. Она проказница, у нее проблемы с управлением гневом. Думаю, ей стоит обратиться к врачу».

    Также Трамп охарактеризовал Тунберг как «злую и сумасшедшую» в ответ на вопросы журналистов о депортации активистки из Израиля.

    Ранее в МИД Израиля сообщили о депортации в Грецию и Словакию 171 участника флотилии «Сумуд», среди которых была и Тунберг. В ведомстве уточнили, что права всех участников «пиар-акции» были соблюдены в полном объеме.

    Флотилия «Сумуд» направилась из Туниса к сектору Газа с целью попытки прорыва блокады и доставки гуманитарной помощи. Всего в ее составе было более 40 судов разных стран. Израильские власти расценили действия активистов как провокацию, перехватили суда и задержали более 400 человек, включая Тунберг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп прокомментировал поведение Греты Тунберг после инцидента с захватом судна Израилем. Израильские военные захватили судно коалиции «Флотилия свободы», на котором находились Грета Тунберг и французский депутат Европарламента Рима Хассан. После высадки израильских военных связь с экипажем судна пропала.

    Комментарии (8)
    7 октября 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп сравнил сложность урегулирования на Украине с решением палестинского вопроса

    Трамп заявил о сложности урегулирования на Украине по сравнению с Ближним Востоком

    Трамп сравнил сложность урегулирования на Украине с решением палестинского вопроса
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Урегулирование кризиса на Украине может быть более сложным процессом, чем разрешение палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование кризиса на Украине может быть более сложным процессом, чем разрешение палестино-израильского конфликта, передает ТАСС. Такое мнение он высказал журналистам в ходе встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме.

    «Я думал, что это будет легко уладить, но оказалось, что это, возможно, сложнее, чем на Ближнем Востоке», – заявил Трамп. При этом он предложил «посмотреть, что будет с Ближним Востоком».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял решение» о передаче ракет Tomahawk на Украину.

    В то же время Трамп отметил, что не поддерживает наращивание военного противостояния на Украине.

    Президент России Владимир Путин заявил, что развитие конфликта на Украине можно было предотвратить при иных отношениях с администрацией Джо Байдена.

    Комментарии (5)
    7 октября 2025, 22:03 • Новости дня
    Тунберг ответила Трампу на совет сходить к врачу
    Тунберг ответила Трампу на совет сходить к врачу
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал шведскую экоактивистку Грету Тунберг, назвав ее сердитой и посоветовав обратиться за медпомощью после того, как Израиль депортировал Тунберг и 170 других активистов, задержанных во время участия в гуманитарной флотилии, направлявшейся в Газу.

    «У нее проблемы с контролем гнева. Думаю, ей стоит обратиться к врачу. Если вы когда-нибудь увидите ее, то намекните, что для юной особы она очень злая. Она совершенно сумасшедшая, да она просто смутьянка», – приводит слова Трампа Politico.

    На это экоактивистка поспешила ответить американскому лидеру, не упустив возможности уколоть советчика.

    «Я слышала, Дональд Трамп в очередной раз высказал свое лестное мнение о моем характере, и я ценю его заботу о моем психическом здоровье. Я счастлива получить любые рекомендации, которые могут понадобиться для решения этих так называемых проблем с управлением гневом, поскольку, судя по вашему впечатляющему послужному списку, вы, похоже, тоже страдаете от них», – написала 22-летняя Тунберг в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп в июне прокомментировал поведение Греты Тунберг после инцидента с захватом судна Израилем. Теперь президент США назвал шведскую экоактивистку Грету Тунберг смутьянкой и выразил мнение, что она перестала заниматься вопросами охраны окружающей среды.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 20:17 • Новости дня
    Трамп сравнил Демпартию США с Сомали

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп в очередной раз подверг критике своих политических оппонентов, отметив, что у них нет признанного лидера.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что у Демократической партии нет настоящего лидера, и сравнил ее с Сомали, страдающим от многолетней гражданской войны, передает РИА «Новости». «Мне звонят демократы, желающие встретиться. Я раньше даже не слышал их имен, а они называют себя лидерами. У демократов нет лидера. Они напоминают мне Сомали», – подчеркнул Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

    Ранее лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис отмечал, что его партия не вела переговоров с Белым домом относительно прекращения шатдауна, несмотря на заявления Трампа о якобы имевшихся контактах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что демократы готовы остановить работу правительства ради предоставления медицинской помощи нелегальным мигрантам.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 14:30 • Новости дня
    В Катаре заявили о принятии ХАМАС и Израилем плана Трампа по Газе

    МИД Катара заявил о согласии ХАМАС и Израиля принять план Трампа по Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Палестинское движение ХАМАС и Израиль приняли план по урегулированию ситуации в секторе Газа, обсуждают детали его реализации, сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

    Палестинское движение ХАМАС и Израиль приняли план по урегулированию ситуации в секторе Газа, передает ТАСС. Как заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, стороны сейчас ведут непрямые переговоры в Египте по деталям реализации этого плана.

    Четырехчасовые переговоры между представителями ХАМАС и Израиля прошли в Шарм-эш-Шейхе и были посвящены обсуждению препятствий для заключения соглашения о прекращении огня. По словам катарского дипломата, «переговоры продолжаются, преждевременно говорить об их результатах».

    В ходе встречи стороны прорабатывают конкретные механизмы претворения инициативы в жизнь, однако окончательных договоренностей пока не достигнуто.

    Ранее делегация ХАМАС прибыла в Египет для переговоров с Израилем о прекращении огня в секторе Газа.

    Белый дом сообщил, что Израиль согласился с линией отвода сил и в случае согласия ХАМАС режим прекращения огня вступит в силу немедленно.

    Движение ХАМАС опровергло сообщения о готовности сложить оружие.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему новый план примирения Израиля и ХАМАС остается сомнительным.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 12:29 • Новости дня
    Песков увидел повод для оптимизма в оценке Трампом предложения Путина по ДСНВ

    Песков: Оценка Трампом предложения по ДСНВ может означать поддержку инициативы

    Песков увидел повод для оптимизма в оценке Трампом предложения Путина по ДСНВ
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Слова президента США Дональда Трампа по предложению президента России Владимира Путина о ДСНВ дают основания для оптимизма к тому, что Америка поддержит инициативу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Это уже дает основание для оптимизма в том плане, что Соединенные Штаты поддержат эту инициативу президента Путина», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Ранее президент США заявил, что российское предложение по ДСНВ – хорошая идея. Напомним, президент России Владимир Путин сообщал о готовности Москвы придерживаться Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений еще один год после его истечения, если США согласятся на аналогичный шаг.

    Комментарии (10)
    6 октября 2025, 04:27 • Новости дня
    Израиль собрался депортировать Грету Тунберг
    Израиль собрался депортировать Грету Тунберг
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Шведскую экоактивистку Грету Тунберг, задержанную на борту одного из судов «Флотилии стойкости», депортируют из Израиля в Грецию вместе с другими активистами, сообщает Anadolu.

    Израиль депортирует в общей сложности 165 активистов, передает RT со ссылкой на Anadolu.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гуманитарная флотилия «Сумуд», которая направлялась в сектор Газа, была остановлена израильскими военными кораблями. Тунберг, находившаяся на борту одного из судов «Флотилии стойкости», была задержана.

    Активистка пожаловалась на условия в израильской тюрьме, отметив появление сыпи от клопов и обезвоживание. Министерство иностранных дел Израиля опровергло сообщения о жестоком обращении с Тунберг.

    Комментарии (2)
    7 октября 2025, 13:54 • Новости дня
    Песков сообщил о живом диалоге Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне затянувшегося кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона заметно, что общение между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом проходит активнее, чем между дипломатическими ведомствами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Диалог между Россией и США на уровне дипломатических ведомств остается в подавленном состоянии, передает ТАСС. Дмитрий Песков отметил, что серьезные шаги для выхода из этого положения пока не предприняты. По его словам, кризис в отношениях усугубляется «большой инерционностью» существующей ситуации.

    Песков подчеркнул, что на уровне глав государств ситуация более живая. Представитель Кремля добавил, что контакты Владимира Путина и Дональда Трампа отличаются от формального дипломатического общения.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал поводом для оптимизма оценку Дональдом Трампом предложения Владимира Путина по ДСНВ.

    Президент России Владимир Путин заявил, что поставки Tomahawk на Украину разрушат начало восстановления отношений России и США.

    Комментарии (0)
    Главное
    ЦБ заявил о продолжении работы истекших карт Visa и MasterCard в России
    Пушилин: Подразделения ВСУ у водохранилища под Константиновкой ликвидированы
    Подтверждено возбуждение уголовного дела против депутата-прогульщика из Госдумы
    Золото установило рекорд доходности в сентябре
    Собчак удалила интервью с Григорьевым-Апполоновым по решению Роскомнадзора
    Суд Петербурга назначил заседание по делу музыканта Гребенщикова
    У певца Покровского обнаружили коттедж с бомбоубежищем

    Россия создала новую валюту для финансовой независимости

    Евросоюз грозит санкциями криптовалюте А7А5, которая привязана к рублю один к одному. Эта новая валюта дает возможность проводить экспортно-импортные операции вне традиционной банковской инфраструктуры, минуя SWIFT, доллар и финансовые санкции. США уже пытались своими санкциями ударить по новому способу торговли, однако потерпели поражение. Получится ли у ЕС нанести удар? Подробности

    Перейти в раздел

    Кризис во Франции ударил по живучести Евросоюза

    Проблемы администрации Эммануэля Макрона начинают тревожить весь Евросоюз. Западные эксперты опасаются, что политическая и экономическая нестабильность во Франции может привести к краху всего объединения: в зоне риска оказываются курс евро и заинтересованность инвесторов во вливании средств в государства Старого Света. Грозит ли Европе экономический коллапс? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Перейти в раздел

    Фон дер Ляйен становится символом деградации Евросоюза

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен переживает очень нервную рабочую неделю: Европарламент рассматривает в отношении нее сразу два вотума недоверия. Почему ее позиции пошатнулись, при чем тут ее обвинения в адрес России и от кого на самом деле зависит то, продолжит ли фон дер Ляйен занимать свой высокий пост? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Не давайте Трампу медальку

      Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

      8 комментариев
    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Чехия – не русофобская страна

      Действующее антироссийское правительство Чехии потерпело поражение на парламентских выборах. Оно проиграло, потому что на фоне настроений чехов вело себя аномально. Страна совсем не пророссийская, однако русофобы и даже просто евроатлантисты устойчивого большинства в ней не имеют.

      5 комментариев
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Консерватизм и правый экстремизм – не одно и то же

      Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.

      22 комментария
    Перейти в раздел

    • Меркель раскрыла заговор русофобов

      Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    • Как Петр Первый завел пружину Российской империи

      Одни считают Петра Первого тираном, который насилием и кровью сбил Россию с ее истинного пути. Другие – человеком, принесшим России прогресс через прорубленное в Европу окно. Но есть и третий взгляд, вне этой классической дихотомии. Возможно, он дает возможность лучше понять логику Петровских реформ.

    • Франция шокировала Евросоюз

      Очередная отставка французского правительства всего через месяц после назначения вызвала шок в Брюсселе. Проблемы с бюджетом Франции из-за ее значительной роли в сообществе – это проблемы с бюджетом всего ЕС в условиях, когда нужно срочно наращивать расходы на Украину.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации