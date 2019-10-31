На МКАДе произошло разбойное нападение

На 29-м километре МКАД неизвестные разбили стекло автомобиля, открыли огонь из травматического пистолета и похитили сумку с деньгами, сообщили в столичной полиции.

«На 29-м километре МКАД неизвестные разбили стекло в автомобиле, выстрелили из, предположительно, травматического пистолета и забрали сумку с деньгами у водителя», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее на МКАДе двое неизвестных с молотком напали на водителя и украли сумку с 700 тыс. рублей.