Спортзал и класс школы в Кузбассе закрыли из-за радиации

В городе Белово Кемеровской области по требованию Роспотребнадзора суд приостановил деятельность спортивного зала и учебного класса в одной из школ после выявления в ходе проверки превышения максимальной среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности радона.

«Учитывая, что деятельность спортивного зала и кабинета начальных классов №1 с нарушением санитарно-эпидемиологических требований создает угрозу причинения вреда здоровью детей, Управлением в отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.4 КоАП РФ, а также протокол о временном запрете деятельности спортивного зала», – говорится в сообщении на сайте регионального управления Роспотребнадзора.



Ранее Роспотребнадзор приостановил деятельность детского сада в Петербурге, где отравился 21 ребенок.