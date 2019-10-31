Раскрыто происхождение фейкового видео с «издевательствами» в забайкальской части

Видео, опубликованное прессой как якобы доказательство издевательств со стороны старослужащих над солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым в военной части Забайкальского края, был снят несколько лет назад в исправительной колонии в Екатеринбурге, сообщил пресс-секретарь свердловского ГУ ФСИН Александр Левченко.

«Это видео снято лет семь назад, когда этот солдат (Шамсутдинов – прим. ВЗГЛЯД) еще ребенком был. Это видео известное: было уголовное дело, уже завершено, истязатели в колонии отбывают наказание в Свердловской области», – приводит его слова РИА «Новости».

«Снято во второй колонии, это взрослая колония. Этому солдату (Шамсутдинову) тогда было примерно 15 лет, у нас во взрослой колонии не отбывают наказание дети», – подчеркнул Левченко.

В ноябре 2017 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего замначальника ИК-2 Михаила Белоусова, обвиняемого в пытках заключенных, к шести с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. По информации прокуратуры, один из эпизодов издевательства над осужденным в помещении туалета карантинного отделения ИК №2, который фиксировался с помощью видеокамеры, был снят в ноябре 2012 года.

Ранее в четверг Минобороны назвало грубейшей провокацией опубликованное «Лентой.ру» видео «издевательств», якобы происходивших в Забайкальской воинской части. В ведомстве привели доказательства недостоверности видео.

Напомним, Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам на ремонтно-технической базе в Забайкалье. В результате погибли восемь человек, ранения получили еще двое. Военный следственный отдел СК России возбудил уголовное дело по факту массового убийства. Шамсутдинову назначена психолого-психиатрическая экспертиза.