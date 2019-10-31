Минобороны Японии подтвердило запуск КНДР двух баллистических ракет

Министерство обороны Японии подтверждает сообщения о запуске Северной Кореей двух баллистических ракет, заявил глава японского оборонного ведомства Таро Коно.

«Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря», – сообщил Коно, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что действия Пхеньяна «являются прямым нарушением действующих резолюций Совета безопасности ООН».

Ранее в четверг в Токио заявили, что КНДР провела запуск баллистической ракеты малой дальности. В связи с этим Япония выразила протест КНДР.

Напомним, в начале октября академия национальной обороны КНДР также успешно провела испытательный запуск баллистической ракеты нового типа «Пуккыксон-3» с борта подводной лодки в акватории Вонсанского залива Корейского Восточного моря (Японского моря). Токио считает, что ракета КНДР способна преодолеть расстояние порядка 2,5 тыс. километров.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД