В Нью-Йорке решили запретить фуа-гра

В Нью-Йорке одобрили законопроект, по которому общепиту запрещается продавать фуа-гра и другие блюда, для которых насильно откармливают птиц.

За принятие законопроекта проголосовали 46 членов городского совета, против выступило шесть человек, передает РИА «Новости».

«Ни одно розничное продовольственное учреждение или предприятие общественного питания не должно хранить, предлагать к продаже или продавать какой-либо продукт принудительного откармливания», – говорится в тексте закона.

Там также отмечается, что имеющие этикетку «фуа-гра» продукты, а также продукты, указанные в меню, как «фуа-гра», будут считаться продуктом принудительного кормления, пока не доказано обратное.

Проект закона предусматривает штраф для нарушителей в размере от 500 до 2000 долларов.

Закон вступит в силу через три дня после подписания.

Ранее в германском городе Веймар запретили использовать донер-кебаб в названиях блюд закусочных.