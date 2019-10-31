Следователи проверят сообщения о незаконной деятельности Гудковых

Управление Следственного комитета России по Московской области настоятельно рекомендовало проверить деятельность семьи Гудковых после сообщений СМИ о многочисленных махинациях.

Следователи уведомили РИА «ФАН» о том, что обращение редакции поступило в распоряжение СК по Московской области. Оттуда его передали следственному отделу по Коломне, которому настоятельно рекомендовали провести проверку всех доводов, приведенных в обращении издания.

«Предлагаю организовать качественную и квалифицированную проверку всех приведенных в обращении доводов и о результатах рассмотрения и принятом решении уведомить заявителя и контрольно-следственное управление», – говорится в сообщении.

Причиной проверки стал запрос издания с просьбой рассмотреть материал о деятельности Геннадия, Дмитрия и Марии Гудковых в качестве сообщения о преступлении. По словам журналистов, Гудковы якобы занимаются налоговыми махинациями, вымогательством и незаконной защитой жилищно-коммунальных компаний.

Так, пишет издание, Геннадий Гудков известен как человек, к которому можно обратиться для получения разрешения на любые работы в сфере ЖКУ в Подмосковье. Источник в администрации Московской области заявил, что только «с легкой руки» Гудкова-старшего якобы можно получить разрешение на строительство, причем «откат» составляет около 40% от суммы контракта.

Супруга Гудкова Мария, пишет издание, также активно помогает семейному бизнесу. Она является главным учредителем ООО «Многопрофильная производственно-коммерческая фирма «Вариант» с долей в уставном капитале в 75%. Примечательно, что именно эта компания неоднократно выигрывала тендер в размере 500 тыс. рублей по аренде помещения для ГАОУ ДПО «Воскресенский региональный учебный центр».

Кроме того, сообщают журналисты, благодаря обширной сети охранных предприятий и других незначительных компаний, принадлежащих Гудкову-старшему, родственники якобы разработали схему по легализации полученных средств. При этом Гудковы не прекращают выступать на митингах и обвинять чиновников в коррупции.