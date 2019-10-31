ЗРК «Тор-М2» поступили на вооружение Балтфлота

Армейский корпус Балтийского флота получил на вооружение новейшие зенитные ракетные комплексы «Тор-М2», сообщили в пресс-службе флота.

«Новые зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» прибыли в воинскую часть после успешно проведенных учений с боевой стрельбой на полигоне в Астраханской области. Для работы на новых комплексах личный состав зенитно-ракетного полка прошел переподготовку в учебном центре в Ейске, после чего военнослужащие выполнили первые пуски ракет на полигоне Капустин Яр», – передает ТАСС сообщение пресс-службы Балтийского флота.

Там добавили, что при этом были уничтожены несколько скоростных маневрирующих мишеней типа «Саман», запущенных с разных направлений и летевших на минимальных и максимальных высотах.

Напомним, 19 сентября президент Владимир Путин заявил, что ижевский электромеханический завод «Купол» подпишет контракты с Минобороны, по которым в 2019-2027 годах будут поставлены ЗРК «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ» на общую сумму в 100 млрд рублей.

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