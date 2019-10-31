Спасших ребенка от педофила добровольцев наградили в Приморье

СК наградил четырех жителей приморского города Артем, задержавших подозреваемого в насилии над восьмилетней девочкой, сообщила старший помощник руководителя регионального управления ведомства Аврора Римская.

«За активную гражданскую позицию и решительность Андрей Маринин, Андрей Стельмохов, Борис Скрюченко, Александр Кусый и Сергей Дёрин награждены благодарственными письмами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю. Подобные поступки являются примером настоящей отваги, бесстрашия и неравнодушия. Благодаря активной гражданской позиции и смелости парней ребенок был спасен», – передает РИА «Новости» слова Римской.

Вечером 24 октября в полицию с сообщением о пропажи дочери обратилась мать восьмилетней девочки. В тот же день около гаражей на улице Херсонская в Артеме участвовавшие в поисках добровольцы обнаружили мужчину, который насильно удерживал девочку.

Мужчину «скрутили» и вызвали полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера». Подозреваемый взят под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, 11 октября в Саратове было обнаружено тело девятилетней девочки, которая за два дня до этого ушла в школу и не вернулась. Девочку нашли задушенной. Подозреваемый признался, что убил девочку из-за самовольно захваченного гаража.

Во ФСИН рассказали, чем подозреваемый в убийстве школьницы привлек внимание психологов.