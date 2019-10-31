Нурмагомедов-старший анонсировал завершение карьеры сына

Отец действующего чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап назвал сроки завершения карьеры сына.

Как заявил Нурагомедов-старший, Хабиб завершит карьеру « через два-три боя», сообщила пресс-служба Fight Nights Global.

7 сентября чемпион мира в легком весе Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье, применив удушающий прием на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

Напомним, 12 сентября президент России Владимир Путин поздравил Нурмагомедова и его отца с защитой чемпионского титула.