Замок Сюри из наследия ЮНЕСКО сгорел в Японии

Главное здание комплекса замка Сюри, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, полностью сгорело в Японии, сообщают СМИ.

Пожар начался около 20.40 среды мск, передает РИА «Новости».

Замок расположен в городе Наха (Окинава). Он был резиденцией монархов во времена Рюкюского государства.

В 1945 году авиация США разрушила замок, его восстановили к 1990-м годам. В список Всемирного наследия ЮНЕСКО его внесли в 2000 году.