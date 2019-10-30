Российские нефтяники анонсировали контракт с Венгрией на 10 млрд долларов

«Лукойл» планирует подписать контракт с венгерской нефтегазовой компанией MOL на поставку нефти сроком на несколько лет, заявил глава российского предприятия Вагит Алекперов.

Длительность контракта составит пять лет, сумма – 10 млрд долларов, сообщил глава компании, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что «Лукойл» признан крупнейшей частной компанией в стране.