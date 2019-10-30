Концерт американской певицы в Москве испортили криками «Русские, вперед!»

На концерте американской певицы Тессы Вайолет в московском клубе зал скандировал «Русские, вперед!», пишут СМИ.

Зрители начали скандировать во время исполнения песни Crush, передает The Village. Фанаты пронесли в клуб RED, где проходил концерт, российский триколор и черно-желто-белый флаг Российской империи.

Отмечается, что сама певица является героем мемов у русских националистов. Вместе с тем Вайолет сообщила, что не поддерживает националистические кричалки, и отметила, что расстроена из-за того, что якобы не все слушатели на концерте чувствовали себя в безопасности.

Let's just have a moment of appreciation for the Queen. She might have mixed feelings about us now, but we will break the ice one day boys! pic.twitter.com/z6WQjjaoQw — shang yang (@shangya85703253) 29 октября 2019 г.

«На фоне – русский эквивалент движения MAGA (лозунг сторонников Трампа «Сделаем Америку снова великой» – прим. ВЗГЛЯД), использовавшего мой образ и мою песню как символ своего движения. На случай, если не до конца понятно: я не поддерживаю это», – написала в Twitter певица.