Песков не исключил обсуждения Украины во время визита Путина в Венгрию

Президент Владимир Путин, отправляющийся в среду в Венгрию, возможно, обсудит с премьер-министром этой страны Виктором Орбаном ситуацию на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Там речь идет не о том, чтобы обсуждать правительство (Украины) новое или старое, правительство страны – это суверенное дело каждой из сторон. Другое дело, что, безусловно, есть темы, которые одинаково вызывают обеспокоенность и у венгров, и у нас», – сказал Песков, передает ТАСС.

Он уточнил, что имеет в виду «тему меньшинств в сопредельных районах». Поэтому, по словам Пескова, «нельзя исключать, что как-то это (темы, связанные с Украиной) будет затрагиваться».

Песков отметил, что Путин во время поездки в Венгрию планирует провести встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и главами христианских церквей Ближнего Востока. «Вы знаете, что в целом Россия очень много делает для защиты христианских церквей на Ближнем Востоке, много делала она и в Сирии, поэтому встреча будет интересная», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что Путин во время визита в Венгрию также посетит штаб-квартиру международной федерации дзюдо.

Ранее сообщалось, что Путин планирует в ходе встречи с Орбаном обсудить торговлю, экономику и международную проблематику.