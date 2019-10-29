Кремль назвал темы будущей беседы Путина и Орбана

В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин планирует в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в среду, 30 октября, обсудить торговлю, экономику и международную проблематику.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что Путин 30 октября посетит Венгрию. Российский лидер посетит Будапешт с рабочим визитом по приглашению премьер-министра страны. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«В ходе переговоров планируется обсудить комплекс вопросов российско-венгерского взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по ряду актуальных международных и региональных тем», – подчеркивается в сообщении.

Ранее глава МИД Венгрии выступил за прагматичный диалог с Россией, а также подчеркнул, что между Россией и Венгрией есть «очень четкий график встреч на высшем уровне».