Колосков ответил на обвинения в коррупции при получении прав на ЧМ-2018

Россия получила от Международной федерации футбола (FIFA) право на проведение чемпионата мира 2018 года только благодаря тому, что заявочная кампания была проведена блестяще, заявил почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков.

В среду портал The Insider сообщил, что организационный комитет «Россия-2018» при выборе страны – хозяйки чемпионата мира 2018 года подготовил досье на чиновников FIFA, в которых содержались варианты воздействия на них для получения голосов, в том числе с помощью финансовых вознаграждений.

«Выиграли за счет того, что очень грамотно провели заявочную кампанию, вот и все. Чемпионат прошел, был признан самым блестящим за всю историю проведения чемпионатов мира. Провели - надо аплодировать и радоваться жизни», – передает ТАСС слова Колоскова.

«Исключено абсолютно.Я же был членом исполкома ФИФА (до марта 2009 года - прим. ТАСС). Какие могут быть нечестные подходы? Я же прекрасно понимаю, что все было на виду, все всем известно, заявочная кампания была проведена абсолютно чисто», – ответил Колосков на вопрос о том, допускает ли он возможность того, что имел место подкуп.

Также Колосков напомнил, что тема получения Россией чемпионата мира 2018 года поднималась в зарубежных СМИ на протяжении нескольких лет до начала турнира.

«Проблемы такой не существует. Она уже поднималась до 2018 года – то англичане, то еще кто-то. Все это чушь собачья, про это надо забыть», – заявил почетный президент РФС.

Тем временем генеральный директор заявочного и организационного комитетов «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что рассуждения о том, что Россия могла получить право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года с нарушениями, не имеют под собой оснований.

«Мы много раз участвовали в обсуждениях, отвечали на множество вопросов и прошли множество расследований. Но почему-то всегда оказываемся под каким-то прицелом подозрений. По-прежнему заявляем, что чемпионат мира в России был получен честно, в абсолютно транспарентной обстановке», – заявил Сорокин.

«Мы всегда были открыты для каких-то вопросов, всегда честно сообщали о том, что происходило во время заявочной кампании и подготовки. Поэтому нам очень странно, что до сих пор сохраняется какой-то интерес к получению Россией права провести чемпионат мира. Какие-то подозрения на этот счет нам кажутся крайне необоснованными», – добавил он.

Напомним, в апреле 2018 года бывший британский премьер Дэвид Кэмерон намекнул, что Россия могла получить право на проведение ЧМ-2018 с помощью коррупции.

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